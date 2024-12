Raumsonde übersteht nahen Vorbeiflug an der Sonne

Washington: Die Sonde "Parker Solar Probe" hat ein erstes Lebenszeichen von sich gegeben, nachdem sie der Sonne so nah gekommen war wie kein anderes menschengemachtes Objekt zuvor. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa teilte mit, das empfangene Signal zeige an, dass die Sonde in einem guten Zustand sei und normal funktioniere. Die Raumsonde war am 24. Dezember tief in die Atmosphäre der Sonne geflogen. Berechnungen der Nasa zufolge kam sie bis auf rund sechs Millionen Kilometer an die Sonnen-Oberfläche heran. Ein dicker Hitzeschild schützte die Sonde und die darauf montierten Instrumente dabei. Erste Daten, ob beim Vorbeiflug auch Messungen erfolgreich waren, werden für Anfang Januar erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 17:00 Uhr