Rassulofs Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" soll Oscar für Deutschland holen

München: Der Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" soll für Deutschland ins Rennen um die Oscars im nächsten Februar gehen. In der Begründung der Jury heißt es, die Arbeit des vor einigen Monaten nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammed Rassulof sei "das Psychogramm der auf Gewalt und Paranoia aufgebauten Theokratie des Iran". Der Film erzähle auf subtile Weise von den Rissen innerhalb einer Familie, stellvertretend für jene innerhalb der iranischen Gesellschaft. Regisseur und Produzenten des Films freuten sich: Ihr Film zeige, wie kraftvoll der interkulturelle Austausch in einer freien und offenen Gesellschaft wirken könne. Die Shortlist für die Kategorie des Auslands-Oscars wird am 17. Dezember verkündet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 20:00 Uhr