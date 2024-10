Ramstein-Treffen zur Ukraine ist abgesagt worden

Ramstein: Das für Samstag geplante Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz ist abgesagt worden. Nach Angaben der US-Armee soll ein neuer Termin gefunden werden. Hintergrund ist, dass US-Präsident Biden nicht nach Deutschland kommt, weil an der Küste Floridas ein verheerender Sturm erwartet wird. Nach Biden hat auch Polens Regierungschef Duda abgesagt . An dem Treffen wollten neben Bundeskanzler Scholz der französische Präsident Macron, der britische Regierungschef Starmer und der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen. Die Kontaktgruppe will weitere Unterstützung für die Ukraine organisieren, möglichst noch vor den US-Wahlen in wenigen Wochen.

