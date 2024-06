Ramelow verlangt mehr Wertschätzung für Ostdeutschland

Berlin: Der Ministerpräsident von Thüringen, Ramelow, hat mehr Wertschätzung für Ostdeutschland gefordert. Vor dem heutigen Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzler Scholz sagte Ramelow, was die Ostdeutschen in Gesamtdeutschland einbrächten sei wichtig - und mehr als, so wörtlich, "grüner Pfeil und Sandmännchen". Der Linken-Politiker verwies auf die starke Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer. Wäre Ostdeutschland ein eigenes Wirtschaftsgebiet, würde es deutlich im oberen Drittel aller europäischen Staaten liegen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff forderte von der Bundesregierung ein Umdenken bei der Energiepolitik und der Migration. Die angekündigten Maßnahmen zur Energiewende hätten zu einer tiefen Verunsicherung geführt. Die Migrationspolitik kritisierte der CDU-Politiker als unstrukturiert.

