Radiopreis geht an Bayern2-Podcast "Paula sucht Paula"

Hamburg: Der Bayern 2-Podcast "Paula sucht Paula: Vergessene Heldin im Hitlerputsch?" ist mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet worden. Die BR-Produktion gewann den Preis in der Kategorie "Bestes Informationsformat". In dem Podcast der Autorin Paula Lochte geht es um die Journalistin Paula Schlier, die 1923 vor den Nazis warnte und sich beim Völkischen Beobachter einschleuste. Ihre Undercover-Recherche über die Frühzeit der Nationalsozialisten ist eines der ersten Beispiele für investigativen Journalismus im deutschsprachigen Raum. In der Begründung der Jury hieß es, der dreiteilige Podcast lebe von der akribischen Recherche und vom bewusst subjektiven Zugang aus heutiger Perspektive, der die hohe Relevanz der historischen Figur klarmache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 07:00 Uhr