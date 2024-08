Querdenken-Bewegung demonstriert in Berlin

Berlin: Mehrere Tausend Menschen haben sich in der Hauptstadt zu einer Demonstration der sogenannten Querdenken-Bewegung versammelt. Eine genaue Teilnehmerzahl konnte die Polizei nach eigenen Angaben noch nicht abschätzen. Die Demonstranten forderten auf Transparenten unter anderem die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und Konsequenzen für die Verantwortlichen. Für den Nachmittag war noch eine Kundgebung am Tiergarten angekündigt. Die Querdenken-Bewegung hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie in vielen deutschen Städten formiert. Die Anhänger demonstrierten immer wieder öffentlich gegen die Maßnahmen der Politik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 16:00 Uhr