Qualifikation für Vierschanzentournee startet in Oberstdorf

Oberstdorf: Die 73. Vierschanzentournee startet an diesem Wochenende im Oberallgäu. Um 16.30 Uhr beginnt die Qualifikation für das Auftaktspringen in Oberstdorf, der südlichsten Gemeinde Deutschlands. Die besten 50 Skispringer qualifizieren sich für den Wettkampf am Folgetag. Das Ergebnis bestimmt auch die 25 direkten Duelle für den ersten Durchgang im Wettbewerb. Die Chancen auf einen deutschen Gesamtsieg stehen so gut wie lange nicht: Einer der Topfavoriten ist der deutsche Skispringer Pius Paschke. Der 34-Jährige liegt im Gesamtweltcup derzeit vorne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 11:00 Uhr