Putschversuch in Bolivien offenbar wieder beendet

La Paz: Soldaten der bolivianischen Armee haben offenbar versucht, sich an die Macht zu putschen. Bolivianische Fernsehaufnahmen zeigten, wie gepanzerte Fahrzeuge die Türen des Regierungspalastes in der Hauptstadt rammten. Präsident Arce hatte zuvor einen irregulären Truppenaufmarsch gemeldet. Mittlerweile sollen sich die Kämpfer aber von ihren Stellungen zurückgezogen haben. Spitzenpolitiker der EU kritisierten die Aktion scharf. Kommissionspräsidentin von der Leyen etwa schrieb in der Nacht auf der Plattform "X", sie verurteile entschieden die Versuche, die demokratisch gewählte Regierung Boliviens zu stürzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 03:00 Uhr