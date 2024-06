Putin zu Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen

Pjöngjang: Russlands Präsident Putin ist zu seinem zweitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Am Flughafen der nordkoreanischen Hauptstadt wurde er von Diktator Kim Jong Un in Empfang genommen. Bei der zweitägigen Visite geht es Beobachtern zufolge um weitere Waffenlieferungen von Pjöngjang, die Moskau für seinen Krieg gegen die Ukraine nutzen will. Darüber hinaus sind auch Munitionslieferungen im Gespräch. Außerdem sei schon im Vorfeld vereinbart worden, die bilateralen Beziehungen weiter zu intensivieren. Beide Länder wollen Medienberichten zufolge so eine strategische Festung gegen den Westen einrichten. Im Oktober war Kim Jong Un bereits zu einem Staatsbesuch im Moskau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 10:45 Uhr