Putin will nach Nordkorea reisen

Moskau: Russlands Präsident Putin will in den kommenden Wochen Nordkorea besuchen. Das berichten russische Medien unter Berufung auf den russischen Botschafter in Nordkorea. Weil viele Länder nach dem Überfall auf die Ukraine die diplomatischen Beziehungen zu Russland eingestellt haben, intensiviert der Kreml seither die Zusammenarbeit mit Nordkorea. Offiziell bestätigt ist der Besuch Putins noch nicht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Russland bereits im September besucht. Es wird vermutet, dass Putin und Kim auch über den Austausch von Munition und weiteren Waffen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 12:00 Uhr