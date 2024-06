Putin unterzeichnet Kooperationsvertrag mit Vietnam

Hanoi: Der russische Präsident Putin hat im Rahmen eines Staatsbesuchs in Vietnam eine Reihe von Kooperationsverträgen unterzeichnet. Die Abkommen sollen eine Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Technologie, Öl- und Gasexploration sowie Gesundheit fördern; in einer Zeit, in der Russland wegen des Ukraine-Kriegs im Westen keine Kooperationen eingehen kann. Im Anschluss an die Gespräche sagte Putin, Russland und Vietnam hätten ein gemeinsames Interesse an der Entwicklung einer verlässlichen Sicherheitsarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum. Für das kommende Jahr lud Putin den vietnamesischen Präsidenten zu den Feierlichkeiten anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges über Nazi-Deutschland ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2024 13:45 Uhr