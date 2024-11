Putin unterzeichnet Gesetz zu Schuldenerlass für neue Rekruten

Moskau: Wer sich in Russland für einen Einsatz im Ukraine-Krieg meldet, dem erlässt der Staat einem neuen Gesetz zufolge seine Schulden. Präsident Putin unterzeichnete nun ein entsprechendes Dekret. Für einen einjährigen Einsatz in der Armee gibt es demnach einen Schuldenerlass von umgerechnet 92.000 Euro. Das Militär hat nach fast drei Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine Schwierigkeiten, neue Soldaten zu rekrutieren. In Russland sind vor allem junge Männer oft hoch verschuldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2024 02:00 Uhr