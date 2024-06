Putin unterstützt russische Zusammenarbeit mit AfD

St. Petersburg: Russlands Präsident Putin hat Treffen russischer Vertreter mit Repräsentanten der AfD verteidigt. Man werde mit allen zusammenarbeiten, die mit Russland kooperieren wollten, sagte Putin bei einem Treffen mit Journalisten in Sankt Petersburg. Wenn sich jemand für normale Beziehungen zu Russland einsetze, unterstütze Moskau das. Anzeichen von Neonazismus sehe man in den Handlungen der AfD nicht. Da gebe es nichts, was auf russischer Seite Besorgnis auslöse, so der Kreml-Chef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2024 02:00 Uhr