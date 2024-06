Putin stellt Bedingungen für Frieden in der Ukraine

Moskau: Russlands Präsident Putin hat konkrete Forderungen für die Beendigung seines Angriffskrieges in der Ukraine gestellt. Bei einem Auftritt im russischen Außenministerium sagte er, die ukrainischen Truppen müssten sich aus vier von Moskau beanspruchten Gebieten zurückziehen, zudem solle Kiew den Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft offiziell an Moskau kommunizieren. Die Ukraine lehnte die Forderungen als absurd ab. Das Außenministerium kommentierte, Putin wolle keinen Frieden, sondern die Welt spalten. Auch US-Verteidigungsminister Austin wies Putins Äußerungen zurück. Putin könne der Ukraine nicht diktieren, was sie für Frieden machen müsse. Putin hielt seine Rede während des derzeit laufenden G7-Gipfels in Italien und kurz vor der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz am Wochenende. An beiden Zusammenkünften nimmt Russland nicht teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 20:00 Uhr