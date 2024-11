Putin setzt Verteidigungsabkommen mit Nordkorea in Kraft

Moskau: Der russische Präsident Putin hat das Verteidigungsabkommen mit Nordkorea in Kraft gesetzt. Der Kreml veröffentlichte am Wochenende das unterzeichnete Gesetz. Zuvor hatte das russische Parlament dem Beistandspakt zugestimmt. Putin hatte das Abkommen im Juni bei einem Besuch in Pjöngjang mit Nordkoreas Machthaber Kim geschlossen. Es sieht vor, dass sich beide Länder im Falle eines Angriffs gegenseitig sofortige militärische Hilfe leisten. Nordkorea ist zu einem der wichtigsten Unterstützer der russischen Offensive in der Ukraine geworden. Inzwischen hat das kommunistische Regime nach US-Schätzungen mehr als 10.000 Soldaten in die russische Grenzregion Kursk entsandt, die unter ukrainischem Beschuss steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 18:00 Uhr