Putin formuliert Bedingungen für Friedensgespräche mit Ukraine

Moskau: Der russische Präsident Putin hat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Bei einem Treffen mit Diplomaten in Moskau erklärte er, die Ukraine solle sich aus den Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zurückziehen und offiziell ihre Pläne für einen Nato-Beitritt aufgeben. Dann werde Russland, so Putin wörtlich: "buchstäblich in derselben Minute das Feuer einstellen und Gespräche aufnehmen". Den am Wochenende anstehenden Friedensgipfel in der Schweiz nannte der Kreml-Chef ein "Ablenkungsmanöver". Den G7-Staaten, die gerade in Süditalien tagen, hatte Putin zuvor Raub vorgeworfen. Dabei bezog er sich auf die gestrige Entscheidung, wonach mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen ein Kreditpaket für die Ukraine finanziert wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 13:45 Uhr