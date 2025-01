Putin erklärt Bereitschaft zu Treffen mit Trump - Pistorius warnt vor hybriden Angriffen

Moskau: Bereits vor Beginn der zweiten Amtszeit des gewählten US-Präsidenten Trump zeichnet sich ein Treffen mit Kreml-Chef Putin ab. Man bereite ein Gespräch vor, erklärte Trump - ohne Details zu nennen. Ein Kreml-Sprecher teilte mit, Putin sei zu einem Treffen mit Trump bereit, und zwar ohne Vorbedingungen. Man begrüße die Bereitschaft Trumps, Probleme durch Dialog zu lösen. Im Mittelpunkt eines solchen Treffens würde aller Voraussicht nach der Krieg gegen die Ukraine stehen. Im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, den Konflikt innerhalb kürzester Zeit zu beenden. Verteidigungsminister Pistorius warnt unterdessen davor, dass Russland seine hybriden Angriffe gegen westliche Staaten ausweitet. Bei einem Besuch eines Marineflieger-Stützpunkts in Niedersachsen hat er von "täglichen Attacken" gesprochen - unter anderem in der Ostsee. Pistorius hält es daher für richtig, dass die Nato ihre Präsenz dort verstärken will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 12:00 Uhr