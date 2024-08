Putin begrüßt Freigelassene in Moskau

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die vom Westen freigelassenen Häftlinge in Moskau begrüßt und ihnen zur Rückkehr in ihr Heimatland gratuliert. Auch versprach er ihnen staatliche Auszeichnungen. Unter den Freigelassenen ist auch der sogenannte Tiergartenmörder, der in Deutschland inhaftiert war. Der stelllvertretende Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Medwedjew, bezeichnete die russischen Oppositionellen und Kreml-Kritiker, die freigekommen sind, als "Verräter". Diese sollten sich jetzt dringend neue Namen suchen und sich im Rahmen von Zeugenschutzprogrammen tarnen, postete er auf Telegram.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 04:00 Uhr