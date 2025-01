Prozess um spektakulären Diebstahl von Keltengoldschatz in Manching begonnen

Ingolstadt: Es war womöglich der Höhepunkt einer Einbruchs-Serie durch ganz Deutschland und Österreich: Heute hat der Prozess gegen vier Männer begonnen. Sie sollen vor über zwei Jahren einen keltischen Goldschatz aus einem Museum in Manching bei Ingolstadt gestohlen haben. Alle vier stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Alter der Männer liegt zwischen Mitte 40 und Anfang 50. Laut Anklage hatte das Quartett wohl einen Anführer: Er soll in den Gebäuden die komplizierte Arbeit gemacht haben. Die vier sollen schon seit 16 Jahren als Bande unterwegs sein. Die Anklage lautet auf schweren Bandendiebstahl. Darauf steht Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und zehn Jahren. Die Anklage fordert außerdem Wertersatz in Millionenhöhe.

