Prozess im Erpressungsfall Schumacher startet

Wuppertal: Am Vormittag beginnt der Prozess um die Erpressung von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Vor Gericht müssen sich drei Männer verantworten - von ihnen sitzt aber nur einer als mutmaßlicher Haupttäter in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchte Erpressung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, den beiden anderen Beihilfe dazu. Laut Anklage hat der Erpresser 15 Millionen Euro von der Familie Schumacher verlangt. Andernfalls würden private Fotos und Videos der Familie im Darknet veröffentlicht. Einer der Männer, der wegen Beihilfe angeklagt ist, war als Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens bei der Familie Schumacher beschäftigt. Michael Schumacher erlitt bei einem Ski-Unfall Ende 2013 eine schwere Kopfverletzung. Seitdem schirmt ihn die Familie konsequent ab, es gibt praktisch keine Privatfotos der Familie oder vom Weltmeister selbst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 10:00 Uhr