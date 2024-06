Prozess gegen AfD-Politiker Höcke wird fortgesetzt

Halle: Vor dem Landgericht wird heute der Prozess gegen den AfD-Politiker Höcke fortgesetzt. In dem Verfahren geht es erneut um die mutmaßliche Verwendung einer verbotenen NS-Parole. Im Tagesverlauf könnte das Urteil fallen. Dem Thüringer AfD-Landeschef wird vorgeworfen, im Dezember bei einer Parteiveranstaltung in Gera die verbotene Parole der nationalsozialistischen Sturmabteilung benutzt zu haben, beziehungsweise soll er das Publikum dazu animiert zu haben, den Spruch zu vervollständigen. Bereits im Mai hatte das Landgericht Höcke zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er die SA-Parole "Alles für Deutschland" auf einer Wahlkampfveranstaltung verwendet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Höcke bestreitet in beiden Fällen eine Schuld.

