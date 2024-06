Prozess gegen acht mutmaßliche Reichsbürger hat in München begonnen

München: Am Oberlandesgericht hat ein Prozess gegen acht mutmaßliche Reichsbürger der Gruppe Reuß begonnen. Das Verfahren gegen die insgesamt 26 Beschuldigten wurde wegen der hohen Zahl der Angeklagten auf drei Gerichte aufgeteilt. In Frankfurt stehen Reuß und die mutmaßlichen Rädelsführer vor Gericht. In Stuttgart hat die Bundesanwaltschaft Mitglieder des militärischen Arms der Terrorgruppe angeklagt. Diese beiden Verfahren haben bereits vor Wochen begonnen. Die Beschuldigten waren im Dezember 2022 bei einer deutschlandweiten Razzia festgenommen worden. Laut Anklage wollten sie gewaltsam in den Bundestag eindringen und die Macht übernehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 11:00 Uhr