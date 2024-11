Prowestliche Staatschefin Sandu siegt bei Stichwahl um Präsidentenamt

Chisinau: Amtsinhaberin Sandu hat die Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Moldau gewonnen. Die prowestliche Kandidatin setzte sich mit rund 55 Prozent gegen ihren russlandtreuen Herausforderer durch. Das gab die Wahlleitung nach Auszählung fast aller Stimmen bekannt. Sandu zeigte sich überglücklich. Sie dankte ihren Unterstützern und sprach von einer Lektion in Demokratie, die es wert sei, in die Geschichtsbücher aufgenommen zu werden.

