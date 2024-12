Protestwelle in Georgien dauert an

Tiflis: In Georgien gehen die Proteste gegen die wiedergewählte Regierung den sechsten Tag in Folge weiter. Tausende Menschen haben am Abend gegen den Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen durch die Russland-freundliche Regierung demonstriert. Dabei ist es wieder zu Ausschreitungen gekommen. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigen Demonstranten, die mit Gasmasken und Helmen ausgestattet sind und die Feuerwerksraketen auf eine Polizeikette abfeuern. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Beide Seiten werfen sich massive Gewalt vor. Die Opposition beschuldigt die Regierung, Georgien von der EU zu entfernen und die ehemalige Sowjetrepublik wieder an Russland annähern zu wollen.

