Proteste überschatten Wiederwahl von Weidel und Chrupalla

Essen: Bei Auseinandersetzungen am Rande des AfD-Bundesparteitags sind 28 Polizisten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das teilte die Essener Polizei am späten Abend mit. Mehrere zehntausend Menschen hatten seit gestern Abend an insgesamt 32 Gegenkundgebungen teilgenommen, dabei kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. - Bei ihrem Parteitag hat die AfD die Co-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Für Chrupalla stimmten knapp 83 Prozent der Delegierten, für Weidel knapp 80 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 23:00 Uhr