Proteste überschatten Wiederwahl von Weidel und Chrupalla

Essen: Der Parteitag der AfD hat die bisherigen Vorsitzenden Chrupalla und Weidel in ihren Ämtern bestätigt. Auf den Ostdeutschen Chrupalla entfielen knapp 83 Prozent, auf die in der Schweiz lebende Co-Chefin Weidel knapp 80 Prozent. Beide Parteichefs erhoben für die AfD den Anspruch, in den Ländern und im Bund zu regieren. Rund um den Veranstaltungsort protestierten mehrere Zehntausend Menschen gegen die rechtspopulistische Partei. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen linken Gegendemonstranten, AfD-Delegierten und der Polizei. Zwei Beamte wurden laut der Polizei in Essen mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 22:00 Uhr