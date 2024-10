Protestanten in aller Welt feiern Reformationstag

Berlin: Protestanten in aller Welt erinnern heute an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Am 31. Oktober 1517 hatte Martin Luther 95 Thesen mit Kritik an der Kirche seiner Zeit veröffentlicht. Während der Reformationstag früher zur Abgrenzung gegenüber katholischen Christen genutzt wurde, wird er inzwischen im Geist der Ökumene gefeiert. In 9 von 16 Bundesländern ist heute arbeitsfrei.

