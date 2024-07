Professoren in Deutschland positionieren sich gegen Antisemitismus

München: Professoren in Deutschland haben sich gegen Antisemitismus an Hochschulen und Universitäten positioniert. In der Erklärung, die dem BR vorliegt, heißt es wörtlich: "Wir stellen uns ohne Wenn und Aber vor unsere jüdischen Studierenden und Kollegen". Zudem werden antisemitische Ausgrenzung, das Verwenden von Terror-Symbolen und das Infragestellen des Existenzrechts Israels verurteilt. Zu den mehr als 70 Erstunterzeichnern gehören unter anderen Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni in Neubiberg und Clemens Fuest, der Präsident des ifo-Instituts.

