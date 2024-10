Probleme am Frankfurter Flughafen, lange Wartezeiten in München

Frankfurt: Am Rhein-Main-Flughafen kommt es zu erheblichen Verzögerungen und Flugausfällen. Nach Angaben des Betreibers Fraport hatte es eine technische Störung bei einem System der Deutschen Flugsicherung im bundesweiten Datenaustausch gegeben. Fraport empfiehlt Passagieren, sich auf den Internetseiten der Airlines über den Status ihres Fluges zu informieren. Auch in München kommt es am Flughafen zu Problemen. Das ganze Wochenende ist mit langen Wartezeiten zu rechnen, Laut einem Sprecher des Flughafens, sind wegen des Oktoberfestes mehr Passagiere unterwegs. Ein weiterer Grund, die Sicherheitskontrollen am Terminal 2 werden derzeit modernisiert. Deswegen steht nicht die volle Kapazität zur Verfügung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 14:00 Uhr