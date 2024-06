Pro-Palästina-Protest: Bundesbildungsministerin trennt sich von Staatssekretärin

Berlin: Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger will ihre Staatssekretärin Sabine Döring in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Das teilte die FDP-Politikerin am Abend mit. Hintergrund ist ein offener Brief von Hochschullehrern, die sich im Mai hinter pro-palästinensische Proteste an Unis gestellt hatten. Döring hatte im Anschluss eine Prüfung möglicher Konsequenzen veranlasst. Dies widerspreche jedoch "den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit", so Stark-Watzinger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2024 01:00 Uhr