Pro-europäische Amtsinahberin liegt bei Präsidentenwahl in Moldau vorn

Chisinau: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Republik Moldau ist die pro-europäische Amtsinhaberin Sandu In Führung gegangen. Nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen liegt sie bei 50,9 Prozent. Damit ist Sandu am russlandfreundlichern Kandidaten Stoianoglo vorbeigezogen. Er lag zunächst in Führung, nach den neuesten Zahlen ist er auf 49,1 Prozent abgerutscht. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend in der Frage, ob sich Moldau künftig eher Moskau oder Brüssel zuwendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 23:00 Uhr