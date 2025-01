Prevc gewinnt Skispringen in Oberstdorf - Tschofenig in Garmisch vorn

Oberstdorf: Den zweiten Wettbewerb der "Two Nights Tour" der Skispringerinnen hat die Slowenin Nika Prevc gewonnen. Auf den Podestplätzen folgten die Norwegerinnen Anna Odine Strom und Eirin Maria Kvandal. Die deutschen Starterinnen Katharina Schmid und Selina Freitag landeten auf den Plätzen vier und fünf. Der Gesamtsieg ging an Prevc, sie hatte bereits das erste Springen gewonnen. Bei der Vierschanzentournee der Männer hat der Österreicher Daniel Tschofenig die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Er gewann das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Bester Deutscher war Karl Geiger auf Rang sechs, Pius Paschke wurde Neunter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 18:45 Uhr