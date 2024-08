Premierministerin von Bangladesch flieht ins Exil

Dhaka: Nach wochenlangen Massenprotesten in Bangladesch ist Premierministerin Hasina zurückgetreten. Angaben aus ihrem Umfeld zufolge ist die seit mehr als 15 Jahren amtierende Regierungschefin bereits aus dem Land geflohen. Bangladeschs Armeechef kündigte in einer Fernsehansprache an, nun eine Übergangsregierung zu bilden. Dafür werde er mit den wichtigsten Oppositionsparteien sowie Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen - nicht aber mit der Partei von Hasina. Zuvor hatten Demonstranten den Amtssitz der 76-Jährigen gestürmt. In den vergangenen Wochen ist es in dem asiatischen Land zu teils massiven Ausschreitungen gekommen. Entzündet hatten sich die Proteste an einer geplanten Wiedereinführung einer umstrittenen Quotenreglung im Öffentlichen Dienst. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage war die Stimmung in Bangladesch aber bereits seit Längerem angespannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 20:00 Uhr