Premierminister Barnier reicht Rücktritt ein

Paris: Der französische Premierminister Barnier hat seinen Rücktritt eingereicht. Bei einem Treffen im Elysée-Palast bat Präsident Macron den abgewählten Regierungschef, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Macron muss nun einen neuen Premier ernennen. Im Gespräch ist sein Vertrauter und politisch Verbündeter Francois Bayrou. Macron will sich am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation wenden. Die Regierung Barnier hatte gestern Abend eine Misstrauensabstimmung im Parlament verloren. Dabei hatte die extreme Rechte zusammen mit der Linken gestimmt. Beide Lager lehnen den von der Regierung geplanten Sparhaushalt ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 15:00 Uhr