Preis für Butter erreicht neuen Höchststand

Bonn: Der Butterpreis in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Ein 250-Gramm-Päckchen kostet nun deutlich mehr als zwei Euro - in einigen Super-Märkten und Discountern sind es bei Deutscher Markenbutter 2,39 Euro. Branchenverbände gehen davon aus, dass das Streichfett noch teurer wird. Denn: Ein relativ geringes Angebot trifft auf eine hohe Nachfrage. Gründe für den Preisanstieg sind weniger Milch und ein geringerer Fettgehalt in der Rohmilch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 17:00 Uhr