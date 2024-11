Präsidentschaftswahlen in Moldau gehen in die zweite Runde

Chisinau: In der Republik Moldau entscheiden die Wähler heute in einer Stichwahl über das Präsidentenamt. Die pro-europäisch eingestellte Amtsinhaberin Sandu tritt gegen den ehemaligen Staatsanwalt Stoianoglo an, der als russlandfreundlich gilt. Sandu hatte in der ersten Runde der Wahlen vor 14 Tagen die nötige absolute Mehrheit verpasst und eine Einmischung Russlands in die Wahlen kritisiert.

