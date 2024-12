Präsidentenwahl in Rumänien muss wiederholt werden

Bukarest: Die Präsidentenwahl in Rumänien muss wiederholt werden. Der Oberste Gerichtshof des Landes hat die Abstimmung für nichtig erklärt. Die Richter begründen das mit Einflussnahme aus Russland. Im Wahlkampf sei Rumänien Ziel eines aggressiven hybriden Angriffs gewesen. Überraschend hatte der Rechtsaußen-Kandidat Georgescu die erste Wahlrunde gewonnen. Er gilt als Russland-freundlich und will die Unterstützung der Ukraine beenden. Vor allem auf der Plattform TikTok gab es eine regelrechte Kampagne für ihn. Am kommenden Sonntag sollte er gegen die liberale und pro-europäische Kandidatin Lasconi in der Stichwahl antreten. Der amtierende Regierungschef Ciolacu hatte den Einzug in die Stichwahl knapp verpasst. Am vergangenen Sonntag wurde in Rumänien das Parlament neu gewählt. Auch bei dieser Abstimmung hatten rechte und rechtsextreme Parteien mit Sympathien für Russland unerwartet gut abgeschnitten.

