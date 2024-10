Präsidentenwahl in Moldau - Sandu in Führung

Chisinau: Bei der Präsidentenwahl in Moldau liegt Amtsinhaberin Maia Sandu ersten Teilergebnissen zufolge knapp vorn. Die 52-Jährige gehört der prowestlichen Partei Aktion und Solidarität an. Bei einem gleichzeitig abgehaltenen Referendum stimmte die Mehrheit der Moldauer demnach jedoch gegen einen Beitritt zur Europäischen Union. Sowohl die EU als auch Russland ringen um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik.

