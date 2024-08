Präsident von Bangladesch löst das Parlament auf

Dhaka: In Bangladesch hat der Präsident das Parlament aufgelöst, das hat sein Sprecher mitgeteilt. Das Präsidialamt erfüllte damit eine zentrale Forderung der Menschen, die wochenlang gegen die bisherige Regierung demonstriert hatten. Gestern war Regierungschefin Hasina nach 15 Jahren an der Macht zurückgetreten und nach Indien geflohen. Sie hatte die Proteste mit Gewalt unterdrückt. Bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften kamen in den vergangenen Wochen hunderte Menschen ums Leben. Aktuell hat das Militär die Macht übernommen - vorübergehend, wie der Militärchef erklärte. Er hat nach einem Treffen mit dem Präsidenten und Oppositionspolitikern angekündigt, bald eine Übergangsregierung zu bilden.

