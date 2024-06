Portugal besiegt Tschechien in EM-Vorrunde mit 2:1

Leipzig: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Portugal am Abend einen späten Sieg eingefahren. Gegen Tschechien gewannen die Spieler um Superstar Christiano Ronaldo mit 2:1. Der entscheidende Treffer fiel allerdings erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zuvor war Georgien der Türkei mit 3:1 unterlegen. Heute Abend findet das zweite Vorrundenspiel für die deutsche Nationalmannschaft statt. Ab 18 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Nagelsmann auf Ungarn. Bei der Schwimm-EM in Belgrad hat es die dritte Gold-Medaille für Deutschland gegeben. Über 100 Meter Brust setzte sich der 25-Jährige Melvin Imoudu vor seinen Kontrahenten aus der Türkei und Litauen durch.

