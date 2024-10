Por Bahn kritisiert Bahnstrategie zum Buchungsstart für den neuen Fahrplan

Berlin: Zum Buchungsstart für den neuen Winterfahrplan der Deutschen Bahn kommt Kritik vom Fahrgastverband. Die Bahn will mit Sprintern und mehr Verbindungen ins Ausland attraktiver werden - gleichzeitig steigen ab Mitte Dezember die Ticketpreise. Der Vorsitzende von Pro Bahn, Detlef Neuß, äußerte sich skeptisch zur Bahn-Strategie. Im BR verwies er auf die vielen Baustellen und die langen Streckensperrungen. Er erklärte, das System sei so heruntergewirtschaftet, dass die Sanierung bis in die 30er Jahre dauern werde. Der Bundespolitik warf Neuß vor, die Bahn jahrelang vernachlässigt und - so wörtlich - "auf Verschleiß gefahren" zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 09:15 Uhr