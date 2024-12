Polizisten sind schon jetzt wegen unerlaubter Feuerwerke im Dauereinsatz

Berlin: Schon vor Silvester ist die Polizei in der Hauptstadt nach eigenen Angaben im Dauereinsatz - weil unerlaubt Feuerwerk abgebrannt wird. Besonders viele Einsätze gab es demnach in der vergangenen Nacht in Schöneberg und Neukölln. Feuerwerk darf dort eigentlich erst am Silvesterabend ab 18:00 Uhr gezündet werden. In der kommenden Nacht werden allein in Berlin mehr als 3.000 Polizisten im Einsatz sein - dort steigt auch wieder die größte Silvester-Party Deutschlands am Brandenburger Tor. In vielen Innenstädten gibt es wieder eine Böller- und Feuerwerks-Verbotszone - in Bayern etwa in München, Ingolstadt und Nürnberg. Bayerns Innenminister Herrmann besucht heute wie üblich an Silvester verschiedene Einsatzkräfte. Er will unter anderem den Mitarbeitern vom Bayerischen Roten Kreuz und von der Freiweilligen Feuerwehr in Erlangen für ihre Dienste danken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 07:00 Uhr