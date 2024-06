Polizist schwebt nach Mannheimer Messerattacke in Lebensgefahr

Mannheim: Der Polizist, der gestern bei einem Messerangriff verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Nach Angaben des Landeskriminalamts wurde der mutmaßliche Attentäter notoperiert und ist nicht vernehmungsfähig. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" halten die Ermittler ein islamistisches Motiv für wahrscheinlich, gesichert sei das aber noch nicht. Bei dem Angreifer handelt es sich offenbar um einen 25 Jahre alten Mann aus Südhessen, der in Afghanistan geboren wurde und seit 2013 in Deutschland lebt. Unser ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt sagte, der Mann sei bislang nicht mit extremistischen Positionen oder Straftaten aufgefallen. Er hatte gestern auf dem Mannheimer Marktplatz Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung angegriffen und sechs Menschen verletzt.

