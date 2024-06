Polizist nach Mannheimer Messerangriff in künstlichem Koma

Mannheim: Der Polizist, der gestern bei einem Messerangriff auf dem Marktplatz verletzt wurde, ist in ein künstliches Koma versetzt worden. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, schwebt er weiterhin in Lebensgefahr. Bei der Attacke hatte ein Mann mehrere Menschen verletzt, darunter auch den Polizisten. Der Messerstecher wurde angeschossen und ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 25-jährigen Afghanen, der in Südhessen lebt. Sein Motiv ist noch nicht bekannt. Mannheims Oberbürgermeister sprach von einem Terroranschlag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 14:00 Uhr