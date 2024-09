Polizeigewerkschaft sieht kaum Effekte durch neue Grenzkontrollen

Berlin: Die neuen Kontrollen an allen deutschen Grenzen haben nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei bisher kaum zur Begrenzung illegaler Migration beigetragen. Der Vorsitzende für die Bundespolizei in der GdP, Roßkopf, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Zahl der Aufgriffe und Zurückweisungen sei relativ gering. Kontrollstellen und Hauptstraßen würden schlicht umfahren. Er kritisierte, dass es an Ausstattung fehle, um als moderne Fahndungspolizei arbeiten zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 08:00 Uhr