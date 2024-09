Polizeigewerkschaft sieht kaum Effekte durch neue Grenzkontrollen

Berlin: Die neuen Kontrollen an allen deutschen Grenzen haben nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei bisher kaum zur Begrenzung illegaler Migration beigetragen. Der GdP-Vorsitzende Roßkopf sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Zahl der Aufgriffe und Zurückweisungen sei relativ gering. Kontrollstellen und Hauptstraßen würden schlicht umfahren. Eine abschreckende Wirkung ist damit nach den Worten Roßkopfs bisher nicht zu erkennen. Er kritisierte, dass es an Ausstattung fehle, um als moderne Fahndungspolizei arbeiten zu können. Die Versäumnisse der letzten Jahre, so der GdP-Chef, fielen ihnen jetzt auf die Füße. - Seit gut einer Woche kontrolliert die Polizei an allen deutschen Grenzen, um die Zahl unerlaubter Einreisen einzudämmen. Die Maßnahme ist zunächst auf ein halbes Jahr befristet.

