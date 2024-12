Polizeigewerkschaft fordert erneut bundesweites Böllerverbot

Berlin: Kurz vor Silvester hat die Gewerkschaft der Polizei ihre Forderung nach einem bundesweiten Böllerverbot erneuert. Im Interview mit der ARD bedauerte Gewerkschaftschef Kopelke allerdings zugleich, dass die Zeit für ein solches Verbot offenbar noch nicht reif sei. So lehne das Bundesinnenministerium weiterhin eine entsprechende Änderung des Sprengstoffgesetzes ab. Auch sei es schwierig, ein Böllerverbot in der Gesellschaft zu vermitteln. Die in manchen Städten eingerichteten Verbotszonen hält der Präsident der Polizei-Gewerkschaft für wenig hilfreich. Zum einen herrsche in der Bevölkerung große Unklarheit über diese Zonen. Zum anderen habe die Polizei in der Silvesternacht anderes zu tun, als diese Verbote durchzusetzen.

