Polizeigewerkschaft Bayern warnt vor massiver Belastung ihrer Einsatzkräfte

München: Der bayerische Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft sieht nach dem Anschlag von Solingen eine massive Mehrbelastung der Polizei. Deren Landesvorsitzender Köhnlein sagte, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland massiv verschärft sowie die Anzahl von schutzwürdigen und sicherheitsrelevanten Veranstaltungen massiv erhöht habe. Polizistinnen und Polizisten seien aber auch ohne besondere Sicherheitslagen fast am Anschlag. Um Anschlägen wie in Solingen besser begegnen zu können, forderte Köhnlein ein eigenes detailliertes Lagebild für Messerangriffe, um gezielte, präventive Maßnahmen zu setzen. Zudem müssten Zuwanderung begrenzt und zusätzliche Abschiebungen ermöglicht werden, erklärte der Gewerkschafter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 17:00 Uhr