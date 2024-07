Polizei zieht nach Christopher Street Day in Berlin Bilanz

Berlin: Rund 250.000 Menschen haben am diesjährigen Christopher Street Day in Berlin teilgenommen. Das Motto lautete "Nur gemeinsam stark – für Demokratie und Vielfalt". Während die CSD-Hauptveranstaltung nach Polizeiangaben friedlich verlief, gab es bei der deutlich kleineren Kundgebung "Internationalist Queer Pride" in Berlin-Neukölln etliche Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Bei dem Aufzug hatten rund 5.000 Teilnehmer Solidarität mit Palästina gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 02:00 Uhr