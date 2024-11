Polizei zieht Bilanz der Halloween-Einsätze in Bayern

München: In Bayern ist in der vergangenen Nacht wieder Halloween gefeiert worden. Die Polizei berichtet von zahlreichen Einsätzen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Ruhestörung. In Fürstenfeldbruck feierten rund 200 Menschen auf der Straße - und zündeten dabei immer wieder Böller. In einigen Fällen flogen rohe Eier gegen Hauswände. In Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld steckten Jugendliche Zahnstocher in die Klingel von Wohnhäusern und lösten so Dauerklingeln aus. Und in München hat eine vermeintliche giftige Spinne im Treppenhaus für Schrecken gesorgt. Wegen der täuschend echten Atrappe rückte sogar die Feuerwehr an.

